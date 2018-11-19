Фильмы в честь Дня матери покажут в кинотеатрах города

Фильмы в честь Дня матери покажут в кинотеатрах Москвы

Фильмы о жёнах и матерях бесплатно покажут в кинотеатрах столицы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт «Москино».

Увидеть фильмы можно будет с 24 по 26 ноября. Показы приурочены ко Дню матери, который отмечается в России 25 ноября.

Программа включает такие ленты, как «Девочка из города», «Мамы», «Личное дело судьи Ивановой», «Родня», «Зимняя вишня», «Дочки-матери».

Увидеть эти картины можно будет в семи кинотеатрах сети.

Ранее m24 сообщало, что кинотеатр «Космос» в Москве возобновил работу после ремонта.