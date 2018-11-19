Ещё
Фильмы в честь Дня матери покажут в кинотеатрах города
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фильмы в честь Дня матери покажут в кинотеатрах Москвы 

RT на русском 1 час назад
Фото: ©Мамы
Фильмы о жёнах и матерях бесплатно покажут в кинотеатрах столицы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт «Москино».
Увидеть фильмы можно будет с 24 по 26 ноября. Показы приурочены ко Дню матери, который отмечается в России 25 ноября.
Программа включает такие ленты, как «Девочка из города», «Мамы», «Личное дело судьи Ивановой», «Родня», «Зимняя вишня», «Дочки-матери».
Увидеть эти картины можно будет в семи кинотеатрах сети.
Ранее m24 сообщало, что кинотеатр «Космос» в Москве возобновил работу после ремонта.
RT на русском: последние новости
В Москве рассматривают возможность ввода пяти МЦД В столичном метро появилось ещё пять поездов «Москва» В Москве намерены отреставрировать здание бывшего Дома съездов Наркомпроса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна судьба квартиры Осина37
Украинцы перекрыли дорогу в Киев79
Пилоты едва не устроили ЧП над Москвой
Раскрыты подробности о последних днях жизни Осина10
В НАТО вспомнили про Крымский мост и осудили его67
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:03
Гигантские волны обрушили балконы отеля на Тенерифе
Происшествия
00:53
Раскрыты подробности о последних днях жизни Осина
Шоу-бизнес Другое
01:55
Украинцы перекрыли дорогу в Киев
Украина В мире
01:10
Пилоты едва не устроили ЧП над Москвой
Происшествия
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия Войска
00:44
В метрополитене отреагировали на видео с лисой
Новости Москвы
02:09
В НАТО вспомнили про Крымский мост и осудили его
Политика В мире
01:37
Москвич поджег консьержку
Криминал Происшествия
02:49
Солиста «Поющих гитар» сбил автомобиль
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение