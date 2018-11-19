Торговый комплекс ввели в эксплуатацию в районе Коптево

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию торгового комплекса на севере Москвы в районе Коптево. Об этом сообщил председатель комитета государственного строительного надзора столицы Олег Антосенко, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Объект находится на улице Михалковская, владение 4а. Площадь комплекса составляет 4,1 тысячи квадратных метров.

На первых трех этажах будут расположены торговые помещения, а на четвертом этаже будет находиться кафе.

Также в торговом комплексе будет подземная парковка на 27 машино-мест.

Прилегающая территория благоустроена и озеленена. Объект построен за счет средств инвестора.

Ранее сообщалось, что в деревне Ватутинки построят торговый комплекс площадью 3,3 тысячи квадратных метров. Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки внесла Градостроительно-земельная комиссия. Новый комплекс появится на пересечении Калужского шоссе с Городской улицей. Расположенные на данном участке нежилые строения будут снесены. Проект изменений в ПЗЗ вынесут на публичные слушания.