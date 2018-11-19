Синоптики спрогнозировали приход «русской зимы»

В декабре, по мнению Тишковца, зима в Москве и области будет мягкой: минус пять — минус десять градусов по ночам и от минус двух до минус семи градусов днем. Снежным покров в первый зимний месяц вырастет до 10-15 сантиметров.

Морозы могут ударить на стыке первой и второй декад января, уже после каникул.

По данным «Фобоса», до конца этой недели в столице не будет ни холодов, ни снегопадов. Температура воздуха будет нулевой, но к выходным может немного похолодать. В последнюю неделю ноября ожидаются «более-менее нормальные снегопады».