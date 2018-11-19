Синоптики спрогнозировали приход «русской зимы» 

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что настоящая «русская зима» придет в столичный регион в январе. Об этом пишут «Известия».
В декабре, по мнению Тишковца, зима в Москве и области будет мягкой: минус пять — минус десять градусов по ночам и от минус двух до минус семи градусов днем. Снежным покров в первый зимний месяц вырастет до 10-15 сантиметров.
Морозы могут ударить на стыке первой и второй декад января, уже после каникул.
По данным «Фобоса», до конца этой недели в столице не будет ни холодов, ни снегопадов. Температура воздуха будет нулевой, но к выходным может немного похолодать. В последнюю неделю ноября ожидаются «более-менее нормальные снегопады».
Агентство «Москва» отмечает со ссылкой на «Фобос», что на этой неделе в столице будет облачно с неустойчивыми прояснениями, ночью и по утрам возможны туманы и гололедица. Температура воздуха ночью будет составлять от минус двух до минус четырех градусов, в дневное время будет около ноля или плюс один — минус один градус.