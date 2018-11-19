Территорию у метро «Новопеределкино» благоустроили

Благоустройство территории, прилегающей к станции метро "Новопеределкино", завершено. До начала благоустройства пешеходные дорожки были неудобными, путь к метро недостаточно освещался, что создавало дискомфорт для горожан, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В ходе работ по улучшению пешеходной и транспортной доступности "Новопеределкино" была проложена кабельная канализация вдоль всех тротуаров для подключения наружного освещения и остановочных павильонов нового образца", — сказал Бирюков.
Он добавил, что на прилегающих территориях заменено асфальтобетонное покрытие тротуаров. "Дорожки, ведущие к метро, освещают 53 фонаря и 31 уличный торшер. На территории, прилегающей к станции, уложено почти 30 тыс. кв. метров рулонного газона", — уточнил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что после благоустройства у станции "Новопеределкино" размещено шесть остановочных павильонов и три навигационных стелы, завершается установка порядка 70 малых архитектурных форм: скамеек, урн и цветочных вазонов. В начале зимы здесь планируется высадить деревья и кустарники. Завершено также благоустройство сквера героев-чернобыльцев, в котором установлен обелиск в память о жителях Ново-Переделкино, участвовавших в ликвидации аварии.
Новый участок Калининско-Солнцевской линии столичной подземки с семью новыми станциями (от "Раменок" до "Рассказовки") открыли 30 августа. Самой востребованной станцией стала "Новопеределкино". В будний день через нее проходят почти 16,5 тыс. пассажиров, в выходной — около 12,5 тыс. человек, сообщалось ранее на сайте столичной мэрии.