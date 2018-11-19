Ещё
В метрополитене отреагировали на видео с лисой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В московском метрополитене отреагировали на видео с лисой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Московский метрополитен попросил пассажиров докладывать полицейским, дежурным или машинистам о животных, которых перевозят в метро без переносок; такая реакция последовала после видеозаписи, на которой девушка каталась с живой лисой на плечах в вагоне метро.
«Перевозка в метро диких и домашних животных возможна только в специальных переносках, клетках или сумках. Мы понимаем, что лисы бывают очень милыми, но в приоритете должна быть безопасность людей. Поэтому если вы видите такого пушистого пассажира, не ограничивайтесь фото или видеосъемкой — сообщайте сотрудникам полиции, по громкой связи «пассажир-машинист» или через колонну экстренного вызова», — сообщили в пресс-службе метрополитена, передает РИА «Новости».
Ранее в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой девушка едет в вагоне метро с живой лисой на плечах.
В ноябре в московском метро задержанный натравил собаку на полицейского, правоохранитель был вынужден застрелить животное.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лаборатория для замера содержания вредных веществ выехала к горящему НПЗ в Москве Москвичей напугали нашествием клопов В Москве предложили ввести штраф за вовлечение детей в курение вейпов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США посоветовали Украине «заблокировать» Донбасс230
Стала известна судьба квартиры Осина21
Пока вы спали: Доходы россиян обнулятся458
Найдены предсмертные записки погибшего депутата59
От Малахова массово бегут сотрудники8
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия Войска
00:44
В метрополитене отреагировали на видео с лисой
Новости Москвы
00:46
Терезе Мэй предрекли день расплаты
В мире Европа
04:31
Россия начала перевооружение Ракетных войск
Армия Оружие
01:49
Пострадавшая в Керчи студентка записала видео для отца
Происшествия
12:01
США посоветовали Украине «заблокировать» Донбасс
В мире
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
12:33
Тест новейших автоматов АК попал на видео
Армия Оружие
01:52
Всю мощь российской артиллерии собрали в одном видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение