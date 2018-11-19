Ещё
Роскомнадзор не нашел нарушений в работе МФЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роскомнадзор не нашел нарушений в работе МФЦ 

Вечерняя Москва + ещё 13 2 часа назад
Фото: Александр Кожохин, "Вечерняя Москва"
Роскомнадзор по многочисленным запросам провел проверку работы всех столичных МФЦ на факт нарушения закона о персональных данных. В заявлении ведомства говорится, что в ходе проверки фактов нарушения законе не обнаружено.
Специалисты установили, что программное обеспечение всех компьютеров, расположенных в общем доступе, не создает резервных копий и папок с документами.
— В результате проверки МФЦ Москвы на предмет соблюдения требований закона о персональных данных, нами не обнаружено фактов предоставления доступа неограниченному кругу лиц к личным данным пользователей, — говорится в ведомстве.
В минувшую пятницу в ряде СМИ появилась информация, что в столичных центрах МФЦ нарушается закон о персональных данных.
В свою очередь пресс-служба «Мои документы» напомнила, что москвичам надо соблюдать внимательность в отношении персональных данных. Администраторы центров государственных услуг Москвы раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров.
Вечерняя Москва: последние новости
Пять линий Московских центральных диаметров запустят в столице Москвичи забыли в метро семью хомяков, костыли и лодку-байдарку Пять поездов нового поколения «Москва» запустили в столичном метро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США посоветовали Украине «заблокировать» Донбасс230
Стала известна судьба квартиры Осина21
Пока вы спали: Доходы россиян обнулятся458
Найдены предсмертные записки погибшего депутата59
От Малахова массово бегут сотрудники8
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия Войска
00:44
В метрополитене отреагировали на видео с лисой
Новости Москвы
00:46
Терезе Мэй предрекли день расплаты
В мире Европа
04:31
Россия начала перевооружение Ракетных войск
Армия Оружие
01:49
Пострадавшая в Керчи студентка записала видео для отца
Происшествия
12:01
США посоветовали Украине «заблокировать» Донбасс
В мире
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
12:33
Тест новейших автоматов АК попал на видео
Армия Оружие
01:52
Всю мощь российской артиллерии собрали в одном видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение