Роскомнадзор не нашел нарушений в работе МФЦ

Роскомнадзор по многочисленным запросам провел проверку работы всех столичных МФЦ на факт нарушения закона о персональных данных. В заявлении ведомства говорится, что в ходе проверки фактов нарушения законе не обнаружено.

Специалисты установили, что программное обеспечение всех компьютеров, расположенных в общем доступе, не создает резервных копий и папок с документами.

— В результате проверки МФЦ Москвы на предмет соблюдения требований закона о персональных данных, нами не обнаружено фактов предоставления доступа неограниченному кругу лиц к личным данным пользователей, — говорится в ведомстве.

В минувшую пятницу в ряде СМИ появилась информация, что в столичных центрах МФЦ нарушается закон о персональных данных.

В свою очередь пресс-служба «Мои документы» напомнила, что москвичам надо соблюдать внимательность в отношении персональных данных. Администраторы центров государственных услуг Москвы раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров.