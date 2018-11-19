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Ховринскую больницу снесут в рекордные сроки
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Ховринскую больницу снесут в рекордные сроки 

Российская Газета + ещё 13 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Печально знаменитый недострой — Ховринскую больницу в Москве — почти полностью снесли. Монтажникам осталось работы буквально на несколько дней, заявил в понедельник руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.
Подрядчикам осталось снести только центральные элементы с лифтовой шахтой. В этих работах задействованы машины-разрушители со стрелами 44 и 60 метров. До конца недели рабочие должны справиться с оставшимся объемом. После сноса останется 100 тысяч кубометров строительного мусора. Этот хлам отправят на переработку. Специальные дробилки отделят металл от бетона и пустят сырье на новое производство.
Напомним, что недостроенную Ховринскую больницу начали сносить в ноябре. Нормативный срок демонтажа подобных объектов — полгода. Подрядчики планировали уложиться в 4 месяца, но в итоге уложились в рекордно короткие сроки.
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