Пять линий МЦД планируется запустить в столице

Столичные власти рассматривают возможность ввода пяти Московских центральных диаметров, которыми ежегодно смогут пользоваться более 330 миллионов человек, рассказал заммэра Максим Ликсутов

Первые два диаметра — МЦД-1 " Одинцово Лобня " и МЦД-2 " Нахабино Подольск " — запустят в конце 2019 — начале 2020 года. После этого должны заработать еще три линии МЦД: от Зеленограда до Раменского , от Апрелевки до Железнодорожного, от Пушкина до Домодедова. Сейчас проект детально прорабатывается, уточнил заммэра. При дальнейшем проектировании могут рассмотреть другие маршруты, передает ТАСС

"Таким образом, жители крупных населенных пунктов Подмосковья смогут быстро и с комфортом добираться до столицы. А москвичи, в свою очередь, получат больше вариантов передвижения по городу", — подчеркнул Ликсутов.

В начале ноября завершился первый этап испытаний новых поездов "Иволга", модернизированных специально для МЦД. В новых составах сделают широкие дверные проходы и уберут тамбуры. В экспрессах также созданы все условия для проезда маломобильных горожан.

МЦД будут работать с 5:30 до 1:00. На них будет действовать та же единая билетная система, что и на остальном транспорте Москвы. На двух первых диаметрах организуют более 40 пересадок на станции подземки, МЦК и радиальные направления железной дороги.