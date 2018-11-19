Ещё
Москвичи определились с любимыми библиотеками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичи определились с любимыми библиотеками 

Мослента + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Заместитель мэра столицы Сергея Собянина Наталья Сергунина назвала самые посещаемые библиотеки в Москве. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщается на официальном сайте главы Москвы.
Самой популярной библиотекой у москвичей оказалась библиотека-читальня имени И. С. Тургенева в Боброве переулке. Ее посетили более 180 тысяч жителей столицы. На втором месте расположилась библиотека № 19 имени Ф. М. Достоевского на Чистопрудном бульваре, которая с января приняла 156 тысяч читателей. Замыкает тройку лидеров читальня имени Н. А. Некрасова на Бауманской улице, в которой побывали 146 тысяч горожан.
Всего за 2018 год московские библиотеки посетили более 10 миллионов человек. Их привлекла не только возможность взять книги, но и посетить образовательные мероприятия или поучаствовать в коворкинге.
«Городские библиотеки — это популярные районные культурные центры. Помимо своего главного богатства — книг, они привлекают москвичей открытыми встречами с известными писателями, интересными лекциями и различными познавательными программами», — заметила Сергунина.
В июле стало известно, что посещаемость московских библиотек выросла за полгода на 30 процентов. По словам Собянина, в них заходит каждый шестой горожанин.
Мослента: последние новости
В Марьино заплыл черный лебедь Станция БКЛ «Савеловская» откроется до конца года Раскрыта судьба советского киноцентра в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что значит для России провал саммита АТЭС138
Депутат выпал из окна в Красноярске80
Опубликовано последнее сообщение Осина94
Цекало заподозрили в измене9
«Трамп пошлет танки, но мы прорвемся!»39
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия Войска
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
01:18
Анонсирована большая пресс-конференция Путина
Политика
02:08
Умер Борис Полоскин
Общество
02:06
Лифт рухнул с 95 этажа небоскреба в Чикаго
Происшествия В мире
04:15
Тело убитого журналиста могли вывезти в чемоданах
В мире
03:26
«Трамп пошлет танки, но мы прорвемся!»
В мире Статьи
02:01
Цекало заподозрили в измене
Шоу-бизнес
03:49
«Ты — главное, вовремя споткнись!»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение