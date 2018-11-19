Ленин и готика: Дом съездов Наркомпроса ждет реставрация

Здание в Малом Харитоньевском переулке было построено в начале XX века. Шестиэтажный дом с элементами английской готики возвели для участников Московского Политехнического общества.

Здание бывшего Дома съездов Наркомпроса ждет реставрация. Задание на разработку проекта работ по сохранению объекта культурного наследия выдал Департамент культурного наследия Москвы

Шестиэтажное здание в стиле английской готики было возведено для Московского Политехнического общества, основанного выпускниками Императорского Московского технического училища (сегодня — МГТУ имени Н. Э. Баумана). Дом возвели в 1906 году на средства участников общества, жертвователей и пайщиков. Строительство обошлось в 450 тысяч рублей.

После революции здание отдали Народному комиссариату образования РСФСР (Наркомпросу). В нем в 1919–1921 годах Владимир Ленин неоднократно выступал на конференциях, съездах и совещаниях работников народного просвещения. Об этом напоминает мемориальная доска на входе.

Конкурс на лучший проект здания был объявлен в 1904 году. Призовые места тогда получили архитекторы Адольф Минкус и Вильям Валькот, благодаря которому появилась гостиница «Метрополь». Однако их идеи были лишь частично воплощены в итоговом варианте проекта дома, который поручили разработать инженеру Александру Кузнецову

«При проектировании за основу был взят готический стиль Англии. Так как это первая страна, где произошел промышленный переворот, начавшийся в последней трети XVIII века. Облик готического замка создают узкие окна, напоминающие бойницы, эркеры, а также декоративные башенки. Кроме того, первые три этажа главного фасада здания, выходящего на Малый Харитоньевский переулок, облицованы темным рельефным гранитом, а верхние этажи оформлены рустом (отделкой, напоминающей природный камень). Дворовые же фасады декорированы рельефной облицовкой — грубым рустом «под шубу»», — пояснил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

На фасаде над центральным входом в здание выбиты буквы «П» и «О», означающие «Политехническое общество». По сторонам от главного эркера можно увидеть две высеченные даты: «1878» — год основания общества и «1905» — год закладки этого дома.

Первый этаж здания был отведен под конторы, второй — под залы для совета и общих собраний общества, а также под столовую и библиотеку. Верхние этажи предназначались для квартир, которые сдавались внаем.

В 1938 году в доме разместился институт машиноведения как центр фундаментальной науки о машинах в составе отделения технических наук АН СССР, сейчас в нем располагается Институт машиноведения имени А. А. Благонравова.

Дом Наркомпроса — объект культурного наследия федерального значения, поэтому перед началом восстановительных работ специалисты оценят состояние памятника, изучат архивные фотографии и документы. Затем собственник здания должен согласовать проект работ по его сохранению с Мосгоранследием и получить разрешение. Только после этого подрядчик сможет приступить к реставрации. На всех этапах мастеров будут контролировать специалисты Департамента культурного наследия.

Александр Кузнецов (1874–1854) — русский и советский архитектор, инженер-конструктор, работал в стилях модерн и конструктивизм, специализировался на промышленной архитектуре. Так, по его проекту были построены здания мастерских Строгановкого училища (улица Рождественка, дом 11), корпуса завода имени Лихачева , комплекс Центрального аэрогидрографического института.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Например, летом Мосгорнаследие выдало разрешение на проведение научных и изыскательских работ для реставрации городской усадьбы Лепешкиной на Знаменке. Она была построена в 1890 году в стиле эклектики архитектором Борисом Фрейденбергом, автором проекта зданий знаменитых Сандуновских бань (Сандунов) на Неглинной улице.

Также к реставрации готовят и Мемориальный музей художника Аполлинария Васнецова. Восстановление ждет и бывший доходный дом Товарищества Депре с магазином и винными подвалами, фасады которого выходят на две улицы — Петровку и Неглинную. Приведут в порядок въездные парадные ворота и чугунный фонтан на территории Александринского дворца в Нескучном саду.

Кроме того, этим летом завершилась реставрация старейшего в Москве (первая половина XX века) чугунного павильона трамвайной остановки «Красностуденческий проезд». А в октябре начались восстановительные работы гаража Госплана, построенного по проекту Константина Мельникова (1890–1974). Это последнее крупное здание, созданное по чертежам знаменитого архитектора, было возведено в 1936 году и стало символом завершения эпохи авангарда и конструктивизма в советской архитектуре.

Всего в столице за последние семь лет отреставрировали более тысячи объектов культурного наследия.