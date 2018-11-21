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В парке 850-летия Москвы началась высадка деревьев
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В парке 850-летия Москвы началась высадка деревьев и кустарников 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: пресс-служба Группы ПСН
Высадка деревьев и кустарников в рамках комплексного благоустройства началась в парке 850-летия Москвы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
"Всего на территории парка высадят более 600 деревьев — это береза, ива, рябина и черемуха. Кроме того, здесь появятся свыше 1 тысячи новых кустарников, среди которых калина, бузина, крушина ольховидная, орешник, шиповник и спирея", — приводятся в сообщении слова Бирюкова.
По информации пресс-службы, сорта деревьев подобраны таким образом, чтобы меняющиеся в зависимости от сезона контрастные цвета листвы придавали особую декоративность всему ландшафту. Кроме того, они близки по породному составу существующим зеленым насаждениям парка.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в настоящий момент в парке 850-летия Москвы растет свыше 8,5 тысяч деревьев. В основном это тополя, осины, клены, березы, яблони, сливы, вишни и облепиха, реже встречаются липа и клен остролистный. Помимо этого, в парке более 18 тысяч разных видов кустарников, отмечает пресс-служба.
"Полностью деревья и кустарники планируется высадить в декабре. Все растения адаптированы к нашей климатической полосе и сложным городским условиям", — сказал Бирюков.
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