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В Марьино заплыл черный лебедь
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В Марьино заплыл черный лебедь 

Мослента 2 часа назад
Фото: соцсети
Пользователь Pikabu под ником VeraA опубликовала фотографию, на которой запечатлен черный лебедь, плавающий в реке в районе Парка 850-летия Москвы в Марьино.
«Колец на лапках вроде не видно. С виду здоров», — пишет она, спрашивая, нужно ли сообщить об этом специалистам. Другие юзеры предположили, что птица находится «там не первый день».
В европейских и североамериканских широтах черных лебедей иногда содержат в парках и заповедниках. Эта птица предпочитает неглубокие водоемы с пресной водой. Вне брачных периодов ее иногда можно встретить и у берегов рек.
16 ноября в сети появилось видео с лисой, которая покорно ждала прибытие поезда в столичном метро.
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