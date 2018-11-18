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Московский транспорт готов к непогоде
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Московский транспорт готов к непогоде 

Москва меняется 5 часов назад
Фото: © Cергей Авдуевский / Москва меняется
На этой неделе в Москве началась метеорологическая зима. Водителям, не сменившим летнюю резину на зимнюю, советуют отказаться от использования личного транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Столичный метрополитен, наземный транспорт и электрички работают в штатном режиме. Водителям, не сменившим летнюю резину на зимнюю, рекомендуют отказаться от использования личного транспорта. В такую погоду автомобилистам рекомендуют быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах — тщательно соблюдать скоростной режим и держать дистанцию, не допускать резких торможений и перестроений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что грядущая неделя обещает быть прохладной.
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