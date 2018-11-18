Собянин пригласил москвичей на ледовое шоу

В конце следующей недели открываем зимний сезон в московских парках. Приходите на ледовые спектакли. В Бабушкинском парке будет постановка по мотивам "Щелкунчика", а в сквере по Олонецкому проезду — "Снежная королева". Здесь программы других парков. https://t.co/1IVIFlTLAR— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 ноября 2018 г.