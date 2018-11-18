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Собянин пригласил москвичей на ледовое шоу
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Сергей Собянин пригласил москвичей на ледовое шоу 

Вечерняя Москва + ещё 5 5 часов назад
Фото: : Владимир Новиков, "Вечерняя Москва"
В конце будущей недели в столичных парках откроют зимний сезон.
Об этом написал в своем Твиттер-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города пригласил горожан и гостей столицы на ледовые представления, которые пройдут на территории парковых зон мегаполиса.
— В Бабушкинском парке будет постановка по мотивам «Щелкунчика», а в сквере по Олонецкому проезду — «Снежная королева», — заявил столичный мэр.
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