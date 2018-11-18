Собянин пригласил москвичей на ледовое шоу

В конце будущей недели в столичных парках откроют зимний сезон.
Об этом написал в своем Твиттер-аккаунте мэр Москвы Сергей Собянин.
В конце следующей недели открываем зимний сезон в московских парках. Приходите на ледовые спектакли. В Бабушкинском парке будет постановка по мотивам "Щелкунчика", а в сквере по Олонецкому проезду — "Снежная королева". Здесь программы других парков. https://t.co/1IVIFlTLAR— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 18 ноября 2018 г.
Глава города пригласил горожан и гостей столицы на ледовые представления, которые пройдут на территории парковых зон мегаполиса.
— В Бабушкинском парке будет постановка по мотивам «Щелкунчика», а в сквере по Олонецкому проезду — «Снежная королева», — заявил столичный мэр.