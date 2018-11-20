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Подсчитано число пассажиров метро и МЦК с начала года
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Московский метрополитен и МЦК перевезли более 2,1 млрд пассажиров с начала года 

Агентство «Москва» + ещё 12 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Поезда Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) перевезли на 40 млн больше пассажиров за 10,5 месяцев 2018 г., чем за аналогичный период 2017 г. — более 2,1 млрд пассажиров. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«За 10,5 месяцев 2018 г. московское метро и МЦК перевезли на 40 млн больше пассажиров, чем за такой же период прошлого года. Такой показатель даже больше, чем население Москвы, Токио и Дели вместе взятых. На сегодняшний день метрополитеном и МЦК воспользовались более 2,1 млрд пассажиров», — сказал собеседник агентства.
По его словам, одна из причин роста пассажиропотока — открытие новых станций.
«В 2018 г. московское метро выросло сразу на 15 станций: открыт первый участок Большой кольцевой линии, три станции Люблинско-Дмитровской, а также семь станций Солнцевской линии. Это приблизило метро к 1,5 млн жителей Москвы. Для большинства пассажиров, пересевших на метро, время на поездку до центра Москвы уменьшилось на полчаса, а при поездке в обе стороны каждый из них экономит по часу в день», — отметил собеседник.
Он добавил, что после продления на север Люблинско-Дмитровской линии на 50% снизилась нагрузка на станцию «Петровско-Разумовская». При этом пассажиры, которые раньше добирались до нее на автобусах, теперь пользуются новыми станциями в шаговой доступности от дома.
«Выросла частота использования Московского центрального кольца. С начала года МЦК воспользовались более 110 млн пассажиров, что почти на 18% больше по сравнению с прошлым годом. Сейчас ежедневно кольцо перевозит 470-490 тыс. пассажиров, а 7 ноября МЦК установило новый рекорд по перевозке — более 500 тыс. пассажиров за сутки», — заключил собеседник.
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