Воздух в Капотне соответствует всем нормам — экологи

В Капотне не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязнений в воздухе. Об этом сообщил председатель Московского городского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

"Мы посетили с инспекцией район Капотни и прилегающие к Московскому НПЗ территории, провели собственные замеры и осмотрели городской пост контроля загрязнения воздуха Мосэкомониторинга в непосредственной близости от завода. В ходе проверки мы не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязнений в воздухе. Показатели находятся в пределах нормы", — заявил Расулмухамедов.

Он добавил, что также был сделан объезд границ санитарно-защитной зоны завода, в ходе которого никакого запаха и задымлений обнаружено не было.

Председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова подтвердила, что пожар на МНПЗ не повлиял на качество воздуха в близлежащих районах города.

Она также поблагодарила сотрудников МЧС и работников пожарной части МНПЗ, профессионализм которых позволил быстро потушить пожар и не допустить дополнительного ущерба для окружающей среды.

"По результатам забора проб воздуха лаборатории ГУ МЧС по городу Москве, Росприроднадзора, а также общественных организаций экологического контроля, можно сделать вывод, что качество воздуха в Капотне и других прилегающих к заводу районах соответствует всем нормам", — подчеркнула Зотова.

Председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы отметила, что на МНПЗ внедрена современная система промышленной безопасности, которая оперативно реагирует на инциденты и помогает специалистам противопожарных служб более эффективно, без дополнительных сложностей выполнять свою работу.

"Тем не менее, мы рассчитываем, что модернизация МНПЗ продолжится, и в будущем подобные инциденты будут исключены", — заключила Зотова.

Возгорание одной из секций установки каталитического крекинга МНПЗ произошло утром 17 ноября. Работа установки была штатно остановлена автоматизированной системой промышленной безопасности. Пожарные расчеты МНПЗ и МЧС оперативно прибыли на место.

В 11:00 возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

По данным МЧС, превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Сроки ремонта установки будут определены после оперативной экспертизы. Другие объекты предприятия не пострадали.

Завод работает в штатном режиме и продолжает снабжать топливом рынок московского региона.