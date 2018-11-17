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Канатную дорогу в Лужниках запустят до конца года
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Канатную дорогу в Лужниках запустят до конца года 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве выдано разрешение на ввод в эксплуатацию канатной дороги в Лужниках. Как сообщил в субботу журналистам заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, соответствующий документ в пятницу выдал Мосгосстройнадзор.
"Это означает, что дорога готова к запуску, — объяснил глава столичного стройкомплекса. — В течение ближайших нескольких дней инвестор намерен набрать персонал, подготовить инфраструктуру и провести испытания". Таким образом, считает Хуснуллин, "канатку" могут запустить в течение ближайших двух недель.
Ранее сообщалось, что протяженность дороги превысит 700 метров, на ней будет три станции. Это будет одновременно и туристический аттракцион, и новый вид транспорта, за проезд можно будет платить "Тройкой".
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