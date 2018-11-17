Хуснуллин рассказал о строительстве станции «Савеловская»

М. Хуснуллин: Строительство станции БКЛ метро «Савеловская» завершено на 95%

Строительство станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Савеловская» завершено на 95%. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Процент готовности 95%. Занимаемся пуско-наладочными работами, благоустройством, сбором документов. 20-24 ноября будут проходить испытания. Если все пройдет хорошо — поедем до конца года. Вторым этапом у нас идет оборудование платформ для наземного транспорта. Также здесь будут зарядочные станции для электробусов. И к концу 2019 г. третий этап — увязка с МЦД-1», — пояснил М. Хуснуллин.

Станция «Савеловская» БКЛ является пилонной станцией глубокого заложения (65 м). У нее будет два вестибюля с выходами на обе стороны ул. Бутырская, а также пересадочный узел на станцию «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. Станция станет частью нового ТПУ «Савеловская», который объединит пассажиропотоки Савеловского вокзала, двух линий метро (Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой) и наземного общественного транспорта.

По данным столичного Стройкомплекса, ТПУ «Савеловская» строится на базе одноименной станции БКЛ метро. Он объединит пассажиропотоки Савеловского вокзала, включая пассажиров подмосковных электричек, маршрута Московских центральных диаметров, наземного общественного транспорта и двух линий метро. Ожидается, что пассажиропоток составит до 265 тыс. человек в сутки.