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Новый маршрут электробусов появится в городе
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В Москве электробусы будут ходить до Савеловского вокзала 

Российская Газета + ещё 6 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В районе Савеловского вокзала Москвы проложат новый маршрут электробусов. Как заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, для полноценной работы этого экологичного транспорта у вокзала обустроят зарядную станцию.
Остановки и станцию для электробусов будут делать в составе транспортно-пересадочного узла у Савеловского вокзала. Первый заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев считает, что новый вид транспорта здесь появится уже летом 2019 года.
Напомним, что сейчас электробусы курсируют по 73 маршруту "ВДНХ — 6 микрорайон Бибирева".
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