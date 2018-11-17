В московском метро заметили лису

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olesya (@olesyasokolik) 16 Ноя 2018 в 5:15 PST Пользователь под ником olesyasokolik опубликовал в Instagram видео, снятое в Московском метрополитене. На нем девушка везет на плече взрослую лисицу.

Увесистый зверь смирно сидит на плече хозяйки, и совершенно не боится ни людей, ни лязгаюших поездов метро. Подписчики умилились. Некоторые написали, что лисы активно отвоевывают у кошек и собак право называться домашними любимцами.

Пользователь peshkov_700 предположил, что лису везут на изготовление воротника и его одернули, потребовав не быть таким жестоким. Но скептик униматься не пожелал. Он ответил, что хищнику не место в метро, и добрые тети мгновенно «переобуются», когда дикий зверь укусит их ребенка.