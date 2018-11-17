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В московском метро заметили лису
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В московском метро заметили лису 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пользователь под ником olesyasokolik опубликовал в Instagram видео, снятое в Московском метрополитене. На нем девушка везет на плече взрослую лисицу.
Увесистый зверь смирно сидит на плече хозяйки, и совершенно не боится ни людей, ни лязгаюших поездов метро. Подписчики умилились. Некоторые написали, что лисы активно отвоевывают у кошек и собак право называться домашними любимцами.
Пользователь peshkov_700 предположил, что лису везут на изготовление воротника и его одернули, потребовав не быть таким жестоким. Но скептик униматься не пожелал. Он ответил, что хищнику не место в метро, и добрые тети мгновенно «переобуются», когда дикий зверь укусит их ребенка.
«Место зверю в клетке, зоопарке или на воле. МВД на Московском метрополитене обратить внимание, на провоз хищника в общественном месте!», — написал peshkov_700.
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