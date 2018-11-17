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Движение трамваев №3, 35 и 47 восстановлено по прежним маршрутам
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Движение трамваев №3, 35 и 47 восстановлено по прежним маршрутам 

Москва меняется + ещё 4 6 часов назад
Фото: Москва меняется
Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«С 17 ноября трамваи №3, 35 и 47 будут следовать по прежним маршрутам. Это связано с завершением ремонта трамвайных путей в Холодильном пер.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что трамваи №3 будут ходить от Балаклавского проспекта через Павелецкий вокзал до станции метро «Пролетарская» (а с 19 ноября — до станции метро «Чистые пруды»). Трамваи №35 будут курсировать от станции метро «Пролетарская» до остановки «Нагатино», а №47 — от остановки «Нагатино» до станции метро «Октябрьская».
Фото © Cергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Дарья Миллер / Москва меняется
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