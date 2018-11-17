Движение трамваев №3, 35 и 47 восстановлено по прежним маршрутам

Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«С 17 ноября трамваи №3, 35 и 47 будут следовать по прежним маршрутам. Это связано с завершением ремонта трамвайных путей в Холодильном пер.», — говорится в сообщении.

Уточняется, что трамваи №3 будут ходить от Балаклавского проспекта через Павелецкий вокзал до станции метро «Пролетарская» (а с 19 ноября — до станции метро «Чистые пруды»). Трамваи №35 будут курсировать от станции метро «Пролетарская» до остановки «Нагатино», а №47 — от остановки «Нагатино» до станции метро «Октябрьская».

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