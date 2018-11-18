Скульптуры на площади Гагарина подготовили к реставрации

Восемь скульптур и парапет обтянули стальной сеткой, чтобы уберечь от перепадов температур. Работы по реставрации начнут весной.

Скульптуры на фасаде дома 37 на Ленинском проспекте подготовили к реставрации. Это восемь фигур, которые расположены на угловой башне здания. Работы планируют начать весной. Об этом рассказал руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов

«Дома 30 и 37 играют важнейшую роль в формировании облика Ленинского проспекта. Это своеобразные парадные ворота, от внешнего состояния которых зависит общее восприятие ансамбля площади Гагарина. Изюминкой зданий, безусловно, являются скульптурные композиции на их башнях. В прошлом году нам удалось взять их под государственную охрану и сразу приступить к разработке проекта реставрации. Уже летом этого года началась реставрация фигур дома 30: мастера сняли силиконовые формы и бережно демонтировали скульптуры. Следующий этап — воссоздание их в мастерских и установка на историческое место. Теперь очередь дошла и до скульптур дома 37. Сейчас специалисты уже подготовили их к реставрации», — отметил глава ведомства.

Скульптуры на башне признаны выявленными объектами культурного наследия. Они расположены на двух ярусах: парные фигуры рабочего и колхозницы — на верхнем, шахтера и женщины-инженера — на нижнем.

Для безопасности прохожих и сохранения скульптур

Статуи были установлены на фасаде башни в 1950 году. Они отлиты из сборного железобетона. Со временем материал начал расслаиваться. Усугубляли состояние резкие скачки температур. Аварийное состояние скульптур стало угрожать безопасности прохожих. Поэтому было принято решение обернуть статуи стальной сеткой до весны.

«Реставраторы специально разработали методику заключения каждой фигуры в своеобразный кокон из оцинкованной стальной сетки. Такая конструкция позволила надежно зафиксировать скульптуры и, главное, сохранить их в целостности до наступления теплого сезона. После этого мы планируем повторить процедуру снятия силиконовых форм, как это было на доме 30», — пояснил Алексей Емельянов.

Защитной сеткой также обернули и уникальный ажурный бетонный парапет. Его тоже ожидает реставрация.

История уникального дома

В 1935 году было решено расширить Большую Калужскую улицу (ныне — Ленинский проспект) и застроить ее новыми домами. Площадь Калужской Заставы (ныне — площадь Гагарина) выполняла функцию триумфального въезда в город.

План застройки разработали архитекторы Евгений Левинсон Игорь Фомин . Его реализации помешала война, до начала которой успели построить дом 30 и лишь часть дома 37. Его строительство продолжили в 1946 году.

Корректировку первоначального проекта выполняли Аркадий Аркин и мастерская академика архитектуры Ивана Жолтовского. Строительство завершилось в 1950 году, а в эксплуатацию здание сдали в 1953-м. В нем жили сотрудники Совета Министров СССР.