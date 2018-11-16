Сергей Собянин провел ряд назначений в столичных ведомствах

Постановления, утвержденные главой города, представлены на mos.ru

В документе №895-РМ говорится, что Сергей Перов принят на должность первого заместителя руководителя департамента культуры Москвы. Служебный контракт заключается на пять лет, но он не превышает срок полномочий мэра города.

В распоряжении на портале мэра и правительства города сообщается, что назначены главы управ Гагаринского, Ломоносовского и Академического районов. Ими стали Евгений Вишняков , Ксения Кравцова и Эльвира Шигабетдинова соответственно.

Кроме того, 16 ноября стало известно, что Александр Скороспелов назначен первым заместителем префекта — руководителем контрактной службы Юго-Восточного административного округа.

Согласно постановлению №953-РМ, назначен первый заместитель префекта Западного административного округа. Им стал Владимир Целищев

Сергей Собянин подписал документ, согласно которому продлен срок государственной службы и продлен срочный служебный контракт с Галиной Агафоновой. Она занимает должность первого заместителя начальника Управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы. Договор заключен до 2020 года.

Так, с Всеволодом Плешивцевым заключили служебный контракт на пять лет. Он занимает пост пер­вого заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.