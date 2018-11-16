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Новый вид карты «Тройка» появился в метро
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Карты «Тройка» в честь Кубка мира по регби появились в московском метро 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: Москва/24
Карты "Тройка" с оформлением в честь Кубка мира по регби, который пройдет в Японии в 2019 году, появились в кассах московского метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.
"В кассы метро поступило 100 тысяч экземпляров карты "Тройка", посвященных Кубку мира по регби в Японии", — отметил собеседник агентства.
Всего в серии три разных варианта дизайна. В оформлении были использованы фотографии с матчей сборной России на чемпионате Европы по регби и Кубка мира по регби 2011 года. Виды карт также отличаются фоновым цветом: белый, синий и красный.
В этом 2018 транспортной карте "Тройка" исполнилось пять лет. За это время карточка меняла свой внешний вид десятки раз, напоминая пассажирам о знаковых событиях в городе.
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