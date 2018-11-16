Ещё
Московские осадки признали опасными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Жорес Медведев
Умер Жорес Медведев

Ученые из МГУ нашли свыше 700 опасных веществ в московских осадках 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские химики и их зарубежные коллеги провели масштабный анализ химического состава московской дождевой воды и снега и нашли в них более 700 потенциально опасных органических соединений. Их выводы были опубликованы в журнале Science of The Total Environment.
"Сейчас во всех регионах, к примеру, на Байкале, в Москве или в Сочи исследуют экологическое состояние одинаково, поскольку определяют ограниченный круг веществ. Мы предлагаем определить специфические угрозы для каждого региона и затем уже целенаправленно отслеживать изменения в концентрации актуальных опасных веществ", — заявил Альберт Лебедев, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
В последние годы ученые активно интересуются тем, как деятельность человека и рост численности населения Земли могли влиять на ее климат и экологию до наступления индустриальной эпохи, с которой сегодня связывается развитие глобального потепления и резкий рост концентрации токсичных и вредных веществ в атмосфере, воде и в почве.
По текущим оценкам ВОЗ, 80% жителей городов мира дышат воздухом, где концентрация вредных веществ превышает нормы, установленные организацией. Медицинские исследования последних лет показывают, что загрязнение воздуха не только повышает шансы на развитие астмы, пневмонии и прочих болезней легких, но и разных форм рака.
Многие из этих вредных веществ скапливаются в капельках влаги внутри облаков и попадают в почву и питьевую воду вместе с дождевой водой, градом и снегом. Лебедев и его коллеги провели первую масштабную "перепись" подобных соединений в московском снеге, чьи образцы были собраны в марте прошлого года в разных точках города, начиная с центра и заканчивая окраинами МКАДа.
Как отмечают ученые, главная проблема экологического мониторинга Москвы заключается в том, что круг контролируемых веществ ограничен всего двумя десятками соединений. Вне наблюдения остаются сотни опасных органических веществ, хотя современные методы анализа позволяют обнаружить гораздо больше потенциальных угроз.
К примеру, газовые хроматографы, которые использовали Лебедев и его коллеги для анализа образцов, помогли им найти не две дюжины, а сразу семь сотен потенциально опасных органических соединений в московском снеге во всех уголках столицы.
Как отмечают ученые, в их число входят канцерогены, в том числе различные фенольные соединения, бензопирены, фталаты, полициклические ароматические углеводороды и хлорорганические соединения.
Многие их из этих соединений раньше не замечали в дождевой воде, так как их концентрация в них была очень малой или сильно менялась от пробы к пробе. Снежный покров лишен подобных недостатков, так как он формируется на протяжении многих недель, накапливая в себе и "усредняя" доли потенциально опасных токсинов и канцерогенов.
Дальнейшее изучение этого "коктейля" химикатов, как надеются ученые, поможет им выделить наиболее опасные из них и расширить репертуар проб, которые сегодня проводятся экологическими ведомствами столицы.
Последние новости
Петросян и Степаненко: чем закончился развод Британию никому не жалко: она перехитрила всех, но перестаралась "Варфоломей не пойдет на это". Чем епископы УПЦ так напугали Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на обещания Японии144
Прибалтика ищет способы отобрать Калининград341
Россиян взбесило шоу Малахова101
Кремль прокомментировал «сладкую жизнь» Цеповяза35
Астахова с ребенком задержали в аэропорту Мюнхена34
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
00:16
«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду
Армия Оружие
00:26
ОП обсудит вопрос перехода на летнее время
Общество
01:00
Москвичей предупредили о коллапсе на дорогах
Новости Москвы
04:13
Кремль прокомментировал «сладкую жизнь» Цеповяза
Политика
00:43
Начался суд над краснодарскими людоедами
Криминал Происшествия
00:50
Легенду программы «Время» выселяют из квартиры
Шоу-бизнес
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
02:31
На Винокура подали в суд
Шоу-бизнес
04:02
Болезнь Караченцова перечеркнула карьеру сына
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение