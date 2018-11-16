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Москвичей напугали нашествием клопов
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Москвичей напугали нашествием клопов 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Очевидцы рассказали, что по квартирам в Москве ходят люди в халатах с бейджами, представляясь сотрудниками столичной санэпидемстанции, и предупреждают о нашествии клопов, которых якобы привезли мигранты.
«Около 21.00 ко мне в квартиру позвонили люди, сообщили, что они из санэпидемстанции, и предлагали купить средство по борьбе с клопами в шприцах, потому что якобы в Москве стало больше клопов из-за жителей Средней Азии, которые привозят их в матрасах», — сообщила газете ВЗГЛЯД очевидец.
Между тем, в санэпидемстанции (СЭС) Москвы газете ВЗГЛЯД опровергли информацию:
«Мы не ходим по квартирам, объявлений не развешиваем, видимо, это были мошенники. Никакого нашествия клопов в Москве нет. Из-за холодов в квартиры могут чаще попадать тараканы, но не клопы», — отметили в организации.
Ранее ученые и экологи объяснили нашествие клопов в Центральной Якутии миграцией миллионов насекомых.
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