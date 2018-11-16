Москвичей предупредили о коллапсе на дорогах

Предновогодний коллапс ожидается на дорогах Москвы

Столичных водителей предупредили об ухудшении трафика накануне Нового года. Заторы будут расти уже в начале декабря.

Наиболее интенсивными будут последние две недели года. Пик ухудшения трафика аналитики прогнозируют на 24−28 декабря.

«Этот промежуток будет самым тяжёлым с точки зрения движения, особенно в центре», — сообщил первый заместитель руководителя ЦОДД Ансар Арифуллин.

Он также рассказал о ситуации на магистралях Москвы в выходные. В субботу и воскресенье отмечается увеличение транспорта в центре города. Кроме того, интенсивность движения в субботу практически сравнялась с трафиком в понедельник.

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