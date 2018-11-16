Ещё
Москвичей предупредили о коллапсе на дорогах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Жорес Медведев
Умер Жорес Медведев

Предновогодний коллапс ожидается на дорогах Москвы 

News.ru + ещё 5 4 часа назад
Столичных водителей предупредили об ухудшении трафика накануне Нового года. Заторы будут расти уже в начале декабря.
Наиболее интенсивными будут последние две недели года. Пик ухудшения трафика аналитики прогнозируют на 24−28 декабря.
«Этот промежуток будет самым тяжёлым с точки зрения движения, особенно в центре», — сообщил первый заместитель руководителя ЦОДД Ансар Арифуллин.
Он также рассказал о ситуации на магистралях Москвы в выходные. В субботу и воскресенье отмечается увеличение транспорта в центре города. Кроме того, интенсивность движения в субботу практически сравнялась с трафиком в понедельник.
Ранее News.ru писал о самых качественных дорогах в России.
News.ru: последние новости
Москва встала в многокилометровых пробках Поезд задымился в московском метро Цифровизация электросетей Москвы завершится к 2023 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на обещания Японии146
Прибалтика ищет способы отобрать Калининград348
Россиян взбесило шоу Малахова105
Астахова с ребенком задержали в аэропорту Мюнхена35
Кремль прокомментировал «сладкую жизнь» Цеповяза36
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
00:16
«Петр Великий» выпустил ракето-торпеду
Армия Оружие
00:26
ОП обсудит вопрос перехода на летнее время
Общество
01:00
Москвичей предупредили о коллапсе на дорогах
Новости Москвы
04:13
Кремль прокомментировал «сладкую жизнь» Цеповяза
Политика
00:43
Начался суд над краснодарскими людоедами
Криминал Происшествия
00:50
Легенду программы «Время» выселяют из квартиры
Шоу-бизнес
01:27
Отмеченный Путиным Билан раскрыл тайну имени
Шоу-бизнес
02:31
На Винокура подали в суд
Шоу-бизнес
04:02
Болезнь Караченцова перечеркнула карьеру сына
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение