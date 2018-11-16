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Москва стала лучшим городом делового туризма в мире
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Москва стала лучшим городом делового и событийного туризма в мире — Собянин 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Москва в 2018 году стала лучшим городом делового и событийного туризма в мире по версии премии Business Traveller Russia and CIS Awards, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Москва стала лучшим городом делового и событийного туризма в мире. Накануне прошла церемония вручения ежегодной международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards", — написал Собянин в своем блоге в Twitter.
По его словам, интерес к путешествиям в Москву постоянно растет. "Свою роль сыграл и ЧМ-2018, который FIFA признала лучшим в истории. Кстати, в рамках премии Москве вручили специальную награду от болельщиков и FIFA за безопасность и высокий уровень организации чемпионата", — добавил мэр.
Как сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности столицы, памятную статуэтку получил министр правительства Москвы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
В качестве номинантов премии зарегистрировалось более 300 российских и международных компаний, которые боролись за победу в 39 номинациях в пяти категориях: "авиакомпания", "аэропорт", "отель", "направление бизнес-путешественника" и "арсенал путешественника". В этом году лауреаты были объявлены также в двух специальных номинациях — "Лучшая ливрея самолета" и "Лучший travel-блог".
В отличие от многих других премий в области туризма, победителей на Business Traveller Awards определяют не члены жюри или экспертная комиссия, а непосредственно те, кто пользуются туристическими услугами: часто путешествующие бизнесмены, выпускники ведущих международных и российских бизнес-школ, менеджмент крупных банков, компаний, представители госкорпораций и индивидуальные путешественники. Независимый исследовательский концерн GfK Group провел аудит голосования, подтвердив открытость и беспристрастность результатов.
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