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ЦОДД назвал самые загруженные улицы в центре города
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ЦОДД назвал самые загруженные улицы в центре Москвы 

Москва24 + ещё 1 4 часа назад
Фото: ТАСС
Самыми загруженными улицами в течение дня в центре Москвы являются Петровский, Страстной, Рождественский бульвары. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Ансар Арифуллин.
"Неотъемлемая проблема, связанная с частными автомобилями в центре Москвы — большое пространство, которое требуется для их движения, и, конечно, их хранения и парковки. Для того, чтобы припарковаться в центре, им для начало необходимо туда доехать, таким образом, загруженность дорог в центральной части города достаточно высокая", — сказал он, передает Агентство "Москва".
Также по данным ЦОДД в список самых загруженных попали Малый Черкасский переулок, улицы Неглинная, Петровка, Покровка, Ильинка, Китайгородский проезд, улицы Рождественка, Трубная, Остоженка, Якиманка, Кузнецкий мост и Раушская набережная. Всего таких улиц, где перегруженность парковочных мест негативно повлияла на дорожную ситуацию внутри Садового кольца, более 200.
Ранее ЦОДД определил самые опасные участки на МКАД. На первом месте развязка на 33-м километре МКАД и Варшавского шоссе, где за девять месяцев этого года произошло 15 ДТП.
Также в октябре специалисты центра совместно со столичным главком ГИБДД выделили около 100 участков дорог и наиболее аварийных магистралей Москвы. Они определялись по итогам анализа статистики аварийности за 9 месяцев 2018 года.
В список самых аварийных магистралей вошли МКАД, Варшавское шоссе, Ленинский проспект, Профсоюзная улица, Дмитровское шоссе, Волгоградский и Кутузовский проспекты, а также шоссе Энтузиастов. По данным ЦОДД, на этих участках с начала года произошло около 1150 ДТП.
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