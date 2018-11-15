Москва встала в многокилометровых пробках

Столичных автомобилистов предупреждают о серьёзных заторах на дорогах. «Яндекс» оценивает ситуацию на магистралях мегаполиса на восемь баллов.

В московском департаменте транспорта отмечают, что плохо едут машины на всем протяжении Третьего транспортного и Садового колец. Снижены скорости на внешней стороне на северо-западе МКАД, наблюдаются пробки на востоке — по внутренней стороне, на юго-востоке и юго— западе — машины толкаются в обоих направлениях.

Автомобилистов предупреждали об ухудшении трафика. Температура в столичном регионе стремится к минусовым значениям, минувшей ночью выпал снег, под утром образовалась гололедица. Водителей, которые не успели поменять резину, просят не садиться за руль.

Ранее россиян предупредили о надвигающемся в центр страны «снежном ударе».