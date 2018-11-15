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Тринадцать новых спортивных объектов построят в Москве
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Тринадцать новых спортивных объектов построят в Москве 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Пресс-служба комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщила, что с начала 2018 года было выдано 13 положительных заключений по проектам спортивных объектов в столице.
Председатель комитета Валерий Леонов рассказал, что в Москве ежегодно уделяется огромное внимание развитию спортивной инфраструктуры, строятся новые спортивные сооружения и ремонтируются уже существующие, что способствует созданию возможностей для активного занятия физической культурой для жителей столицы.
С января 2018 года было согласовано 13 спортивных объектов по всей Москве. По три объекта приходится на ЦАО и СЗАО, два объекта предполагается разместить в ВАО и по одному в САО, ЗАО, СВАО, ТАО и ЗелАО, рассказывает Агентство «Москва».
Раньше «ВМ» писала об улучшении инфраструктуры в Щербинке. В районе появились торговые центры, новые жилые дома и детский сад. Успешно прошла и модернизация Варшавского шоссе.
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