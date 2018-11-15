Московский троллейбус отмечает 85-летие

85 лет назад в Москве открыли троллейбусное сообщение. Оно должно было стать альтернативой трамвайному. Тестировать троллейбусы решили в северо-западной части города. На участке Ленинградского шоссе от Тверской заставы до моста Окружной железной дороги в Покровском-Стрешневе оборудовали троллейбусную линию длиной 7,5 км — первую не только в столице, но и во всём Советском Союзе. 15 ноября в 11 утра по ней было запущено регулярное движение.

Постепенно количество маршрутов разрасталось. В настоящее время перевозку пассажиров по Москве осуществляют более тысячи троллейбусов.

Как менялся этот вид общественного транспорта — в галерее News.ru.