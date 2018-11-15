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В парке «Хуамин» поставят памятник Конфуцию
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На северо-востоке Москвы поставят памятник Конфуцию 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
На территории китайского парка "Хуамин" на северо-востоке Москвы установят памятник Конфуцию. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального директор ландшафтной компании Arteza Дмитрия Онищенко.
Металлическая статуя была подарена по официальной линии коллегами из Китая и будет включена в архитектурный план строящегося парка. Центральным элементам его композиции станет искусственный пруд с декоративными рыбками, вокруг которого будут расположены четыре здания с традиционными внутренними двориками.
Особым украшением парка станут фигурные Камни Тай Ху и Линби, впервые поставляющиеся в Россию с месторождений в провинциях Аньхой и Шандунь.
Китайский деловой центр "Парк Хуамин" на улице Вильгельма Пика откроют в следующем году. В строительство этого комплекса и создание традиционного китайского парка различные китайские компании и корпорации инвестировали более $300 миллионов.
Ранее стало известно, что до конца года на территории инновационного центра Сколково завершится строительство центрального парка. Там же возле пруда сделают набережную с деревянным покрытием и продолжат маршруты пешеходных и велосипедных дорожек.
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