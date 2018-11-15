Запрещающие выход на лед знаки установили на водоемах Москвы

Знаки безопасности «Выход на лед запрещен» установили на столичных водоемах. Об этом сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

«Сотрудники ГУП «Мосводосток» завершили работы по замене знаков безопасности на водных объектах. Таблички с предупреждением «Купаться запрещено» изменены на «Выход на лед запрещен». Устанавливаются знаки в целях информирования населения и предупреждения несчастных случаев», — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, таблички заменили и в знаковых местах Москвы: на Патриарших прудах (четыре знака) и Царицынских прудах (47 знаков).

В регламентном обслуживании ГУП «Мосводосток» находятся 235 водных объектов, на которых установлено более 900 знаков безопасности. Знаки безопасности размещают по специальной схеме так, чтобы прочесть их можно было с любой точки берега. С 2010 г. ГУП «Мосводосток» использует сменные трафареты вместо знаков-наклеек.