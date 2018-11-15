Ещё
Запрещающие выход на лед знаки установили на водоемах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запрещающие выход на лед знаки установили на водоемах Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Знаки безопасности «Выход на лед запрещен» установили на столичных водоемах. Об этом сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
«Сотрудники ГУП «Мосводосток» завершили работы по замене знаков безопасности на водных объектах. Таблички с предупреждением «Купаться запрещено» изменены на «Выход на лед запрещен». Устанавливаются знаки в целях информирования населения и предупреждения несчастных случаев», — говорится в сообщении.
Как отмечают в пресс-службе, таблички заменили и в знаковых местах Москвы: на Патриарших прудах (четыре знака) и Царицынских прудах (47 знаков).
В регламентном обслуживании ГУП «Мосводосток» находятся 235 водных объектов, на которых установлено более 900 знаков безопасности. Знаки безопасности размещают по специальной схеме так, чтобы прочесть их можно было с любой точки берега. С 2010 г. ГУП «Мосводосток» использует сменные трафареты вместо знаков-наклеек.
Агентство «Москва»: последние новости
Беспилотные вагоны могут запустить на Кольцевой линии столичного метро в течение пяти лет Сезон зимней пассажирской навигации открылся на Москве-реке Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится 21 ноября из-за путевых работ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отрубившему жене руки вынесли приговор367
ЕС созывает экстренный саммит91
Мучения в школе: за что учительница избила ребенка437
Галкин рассказал о пенсии Пугачевой95
Пока вы спали: Порошенко расколол УПЦ181
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
00:51
Девятилетняя каратистка отбилась от насильника
Криминал Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
02:07
Новая эстакада свяжет две ключевые трассы
Новости Москвы
00:48
ЕС созывает экстренный саммит
Европа В мире
00:57
Взрыв автомобиля в Москве попал на видео
Происшествия
01:41
«Реактивные грузовики» армии России поразили США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение