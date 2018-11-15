Ещё
Неделя космоса пройдет на ВДНХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неделя космоса пройдет на ВДНХ с 18 по 25 ноября 

Авторадио 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Неделя космоса пройдет на ВДНХ с 18 по 25 ноября. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, бесплатные образовательные лекции состоятся в павильоне №2 «Народное образование» на интерактивной выставке «Робостанция».
Гости узнают о самых ярких астрономических объектах — квазарах, о революции роботов и будущем российской космонавтики. Всю неделю на выставке будут показывать также научно-популярные передачи Discovery Channel из цикла «Как устроена Вселенная». Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.
Авторадио: последние новости
Первые катки с искусственным льдом заработали в столичных парках Маршрутка и автобус столкнулись в Москве, пострадали три человека В Новой Москве построили более 90 километров дорог за шесть лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отрубившему жене руки вынесли приговор369
ЕС созывает экстренный саммит
Мучения в школе: за что учительница избила ребенка446
Галкин рассказал о пенсии Пугачевой95
Пока вы спали: Порошенко расколол УПЦ181
Видео
01:41
Российскую технику сочли «безумными древними машинами»
Оружие Армия
03:34
Путин подтвердил желание Японии заключить мир
Политика Азия
04:13
Цеповяз проедал 5 пенсий в месяц
Происшествия
01:36
Учитель избила ученика в школе в Хабаровском крае
Происшествия Образование
00:51
Девятилетняя каратистка отбилась от насильника
Криминал Происшествия
04:53
Путин высказался о выборах на Украине
Политика
02:07
Новая эстакада свяжет две ключевые трассы
Новости Москвы
00:48
ЕС созывает экстренный саммит
Европа В мире
00:57
Взрыв автомобиля в Москве попал на видео
Происшествия
01:41
«Реактивные грузовики» армии России поразили США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение