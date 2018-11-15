Неделя космоса пройдет на ВДНХ с 18 по 25 ноября

Неделя космоса пройдет на ВДНХ с 18 по 25 ноября. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, бесплатные образовательные лекции состоятся в павильоне №2 «Народное образование» на интерактивной выставке «Робостанция».

Гости узнают о самых ярких астрономических объектах — квазарах, о революции роботов и будущем российской космонавтики. Всю неделю на выставке будут показывать также научно-популярные передачи Discovery Channel из цикла «Как устроена Вселенная». Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.