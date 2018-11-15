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Усадьбу Лепешкиной на Знаменке отреставрируют
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Усадьбу Варвары Лепешкиной на Знаменке отреставрируют 

Вечерняя Москва + ещё 3 2 часа назад
Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"
Департамент культурного наследия города Москвы выдал разрешение, согласно которому можно провести научно-исследовательские и изыскательные работ для реставрации городской усадьбы Варвары Лепешкиной.
Усадьбу возвели в 1890 году в центре Москвы.
Реставрация будет проведена по адресу улица Знаменка, дом 10, строение 1, передает mos.ru.
При постройке в конце XIX века здание главного дома было двухэтажным, с подвалом, угол строения украшал купол со шпилем. В 1930-х годах во время реконструкции в нем надстроили два этажа. В скором времени облик дома изменился, однако пропорции оригинального строения, а также его архитектурный стиль при реконструкции, были учтены.
Кстати, перед выполнением восстановительных работ специалисты изучат состояние памятника архитектуры, проверяют архивные фотографии, исторические документы и решают, как отреставрировать городскую усадьбу Варвары Лепешкиной в центре столицы. После окончания данных работ собственник здания согласует проект реставрации с Мосгорнаследием.
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