Несовершеннолетним готовят штрафы за курение вейпов

Штрафы за курение вейпов несовершеннолетними могут ввести в Москве уже в декабре

Депутаты Мосгордумы намерены принять до конца декабря поправки в городской КоАП, устанавливающие штрафы до 5 тыс. рублей за вовлечение несовершеннолетних в курение вейпов и кальянов. Об этом сообщила журналистам председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

Ранее сообщалось, что соответствующий законопроект профильная комиссия внесла в столичный парламент. На сегодняшний день законодательное регулирование указанных вопросов на федеральном уровне отсутствует.

"После 21 ноября, если две недели возьмем на поправки, то мы в декабре можем принять в целом этот закон [о вейпах]", — сказала Стебенкова.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, соответствующие меры касаются электронных систем доставки никотина и продуктов, не являющихся никотином, кальянов, в том числе электронных, а также устройств для нагревания табака и иных устройств, имитирующих курение табака.

В мае текущего года аналогичный закон был принят Мособлдумой. Соответствующие поправки в КоАП Московской области устанавливают штрафы для физических лиц от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф составит от 100 до 150 тыс. рублей.