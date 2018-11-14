В парке имени Федорова высадили новые деревья

В парке имени Святослава Федорова высадили новые деревья и кустарники. Подобрали сорта деревьев с яркими листьями, которые меняют окрас в зависимости от сезона. Все растения адаптированы к нашему сложному климату. pic.twitter.com/avOc3295ys— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 ноября 2018 г.