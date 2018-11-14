В парке имени Федорова высадили новые деревья

Новые деревья и кустарники высадили в парке имени Святослава Федорова на севере столицы. Об этом в Twitter написал Сергей Собянин.
Сорта деревьев подбирали с яркими листьями. В зависимости от сезона они меняют окрас. Все растения адаптированы к московскому климату.
В парке имени Святослава Федорова высадили новые деревья и кустарники. Подобрали сорта деревьев с яркими листьями, которые меняют окрас в зависимости от сезона. Все растения адаптированы к нашему сложному климату. pic.twitter.com/avOc3295ys— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 14 ноября 2018 г.
Ранее в парке высадили более 150 деревьев и более пяти тысяч кустарников.
Парк имени Святослава Федорова открыли после комплексного благоустройства 10 октября. Излюбленное место отдыха жителей Бескудникова оборудовали по самым высоким стандартам.
В парке создали пешеходный светодинамический фонтан, танцевальную площадку с крытой сценой, "Сад ароматов", "Аллею зонтов", "Уличную библиотеку".