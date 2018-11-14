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В парке имени Федорова высадили новые деревья
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В парке имени Святослава Федорова высадили новые деревья и кустарники 

Москва24 + ещё 2 53 минуты назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новые деревья и кустарники высадили в парке имени Святослава Федорова на севере столицы. Об этом в Twitter написал Сергей Собянин.
Сорта деревьев подбирали с яркими листьями. В зависимости от сезона они меняют окрас. Все растения адаптированы к московскому климату.
Ранее в парке высадили более 150 деревьев и более пяти тысяч кустарников.
Парк имени Святослава Федорова открыли после комплексного благоустройства 10 октября. Излюбленное место отдыха жителей Бескудникова оборудовали по самым высоким стандартам.
В парке создали пешеходный светодинамический фонтан, танцевальную площадку с крытой сценой, "Сад ароматов", "Аллею зонтов", "Уличную библиотеку".
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