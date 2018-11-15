На выставке Музея космонавтики расскажут о «Буране»

Выставка под названием «“Энергия — Буран”. Ракетоплан будущего» состоится в Москве. Там посетители побывают на экспозиции «“Энергия — Буран”. Ракетоплан будущего», приуроченной к 30-летию полета уникального космического корабля.
По данным mos.ru, в 1988 году произведен запуск орбитального космического корабля «Буран». Кроме того, на выставке представится возможность увидеть на сайте Музея космонавтики.
Выставочный проект рассказывает о технологиях, которые применялись при строительстве космического корабля, а также о специалистах, которые над ним работали.