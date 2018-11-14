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Музыкальную школу имени Бетховена отремонтируют
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Здание музыкальной школы имени Бетховена отремонтируют 

Москва24 1 час назад
Фото: москва/24
Москомэкспертиза согласовала документацию для проведения капитального ремонта фасадов детской музыкальной школы имени Бетховена в Центральном административном округе Москвы.
"Сергей Собянин заявил о реализации беспрецедентной программы по модернизации 200 школ искусств и музыкальных школ в столице. В скором времени будут отремонтированы фасады здания ГБУДО Москвы "ДМШ им. Л. Бетховена", — сообщила пресс-служба комитета со ссылкой на его председателя Валерия Леонова.
Эта школа находится по адресу Большой Могильцевский переулок, дом № 4-6. В ней будет проведен ремонт кирпичной кладки стен и цоколя, замена отмостки и оконных отливов.
Также в здании установят новые дверные блоки, металлические решетки на оконных проемах первого этажа и наружные металлические лестницы. Заменят покрытия ступеней и входной площадки, покрасят козырек, установят металлические козырьки над входами.
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