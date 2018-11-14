Музыкальную школу имени Бетховена отремонтируют

Здание музыкальной школы имени Бетховена отремонтируют

Москомэкспертиза согласовала документацию для проведения капитального ремонта фасадов детской музыкальной школы имени Бетховена в Центральном административном округе Москвы

"Сергей Собянин заявил о реализации беспрецедентной программы по модернизации 200 школ искусств и музыкальных школ в столице. В скором времени будут отремонтированы фасады здания ГБУДО Москвы "ДМШ им. Л. Бетховена", — сообщила пресс-служба комитета со ссылкой на его председателя Валерия Леонова.

Эта школа находится по адресу Большой Могильцевский переулок, дом № 4-6. В ней будет проведен ремонт кирпичной кладки стен и цоколя, замена отмостки и оконных отливов.

Также в здании установят новые дверные блоки, металлические решетки на оконных проемах первого этажа и наружные металлические лестницы. Заменят покрытия ступеней и входной площадки, покрасят козырек, установят металлические козырьки над входами.