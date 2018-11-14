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Длиннохвостые совы прилетели зимовать в Москве
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В Москву на зимовку прилетели длиннохвостые совы 

Москва24 4 часа назад
Фото: Москва/24
Об этом сообщил глава проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин, передает 14 ноября Агентство "Москва".
"У нас уже стали появляться уральские или длиннохвостые совы. Они откочевывают к нам из Сибири до весны. Прилетели с севера на зимовку клесты-сосновики, также должны прилететь на зимовку свиристели, но они пока задерживаются", — рассказал Мишин.
Орнитологи отметили, что в столице на зимовку остались некоторые перелетные птицы — зяблики, корольки, дрозды, скворцы.
С москвичами круглый год остаются снегири, синицы, а также черные, пестрые, белоспинные, зеленые и седые дятлы. Редкий седой дятел есть и в "Орнитарии".
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