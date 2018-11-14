Длиннохвостые совы прилетели зимовать в Москве

В Москву на зимовку прилетели длиннохвостые совы

Об этом сообщил глава проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин, передает 14 ноября Агентство "Москва".

"У нас уже стали появляться уральские или длиннохвостые совы. Они откочевывают к нам из Сибири до весны. Прилетели с севера на зимовку клесты-сосновики, также должны прилететь на зимовку свиристели, но они пока задерживаются", — рассказал Мишин.

Орнитологи отметили, что в столице на зимовку остались некоторые перелетные птицы — зяблики, корольки, дрозды, скворцы.

С москвичами круглый год остаются снегири, синицы, а также черные, пестрые, белоспинные, зеленые и седые дятлы. Редкий седой дятел есть и в "Орнитарии".