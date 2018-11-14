Здания Даниловского монастыря ждет реставрация 

Даниловский монастырь, который расположен в центре столицы, будут реставрировать.
Монастырь основан в конце XIII века, реставрация планируется в трех зданиях, находящихся на его территории.
По данным mos.ru, работы проведут в братском корпусе, церкви Троицы и доме настоятеля.
Уточняется, что Мосгорнаследием выдано разрешение на разработку проекта реставрации.
— Даниловский монастырь является объектом культурного наследия федерального значения. Для начала специалисты изучат историю обители по архивным документам и библиографическим исследованиям, а также инженерно-технические особенности сооружений на ее территории. Затем будет сформирован эскизный проект реставрации с учетом исторических, архитектурных и конструктивных решений, используемых при постройке зданий, — заявил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
О проведении работ на территории Даниловского монастыря стало известно в среду, 14 ноября.
Обитель основали на берегу Москвы-реки в 1282 году. Так, в 1902 году обитель стала больницей для служителей Московской епархии. Монастырь был возвращен Русской православной церкви в начале 1980-х годов.