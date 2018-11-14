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Дроны проследят за зимними забавами москвичей
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Дроны проследят за зимними забавами москвичей 

Мослента + ещё 2 1 час назад
Фото: Мос.ру
Места отдыха в Москве зимой будут патрулировать 27 беспилотников. Об этом в среду, 14 ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Как отмечается, дроны начнут обеспечивать безопасность москвичей после того, как в городе выпадет снег и замерзнут водоемы.
«Воздушный патруль планируется задействовать в наиболее востребованных у горожан местах зимней рыбалки, в зонах, отведенных для крещенских купаний и любителей зимнего закаливания, а также в местах катания на лыжах и санках. Квадрокоптеры могут понадобиться в первую очередь в Северо-Западном административном округе, где находятся популярные у рыбаков и отдыхающих горожан Строгинская пойма и Серебряный бор», — пояснили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Подобный беспилотник может подниматься на высоту до полукилометра, его скорость достигает 60 километров в час, а радиус действия доходит до пяти километров. Снятые дроном изображения в режиме онлайн передаются в дежурную часть, а также на планшеты спасателей.
Как рассказали в МЧС, помимо беспилотников, спасатели будут использовать суда на воздушной подушке, катера, квадроциклы и снегоходы. На водных объектах им будут помогать волонтеры.
Прошедшим летом дроны впервые начали широко использовать для патрулирования столичных водоемов с местами для купания. Отмечалось, что они должны помочь спасателям быстро обнаруживать утопающих, оставленных без присмотра детей, а также разжигающих костры в неположенных местах.
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