Дроны проследят за зимними забавами москвичей

Места отдыха в Москве зимой будут патрулировать 27 беспилотников. Об этом в среду, 14 ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Как отмечается, дроны начнут обеспечивать безопасность москвичей после того, как в городе выпадет снег и замерзнут водоемы.

«Воздушный патруль планируется задействовать в наиболее востребованных у горожан местах зимней рыбалки, в зонах, отведенных для крещенских купаний и любителей зимнего закаливания, а также в местах катания на лыжах и санках. Квадрокоптеры могут понадобиться в первую очередь в Северо-Западном административном округе, где находятся популярные у рыбаков и отдыхающих горожан Строгинская пойма и Серебряный бор», — пояснили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Подобный беспилотник может подниматься на высоту до полукилометра, его скорость достигает 60 километров в час, а радиус действия доходит до пяти километров. Снятые дроном изображения в режиме онлайн передаются в дежурную часть, а также на планшеты спасателей.

Как рассказали в МЧС, помимо беспилотников, спасатели будут использовать суда на воздушной подушке, катера, квадроциклы и снегоходы. На водных объектах им будут помогать волонтеры.

Прошедшим летом дроны впервые начали широко использовать для патрулирования столичных водоемов с местами для купания. Отмечалось, что они должны помочь спасателям быстро обнаруживать утопающих, оставленных без присмотра детей, а также разжигающих костры в неположенных местах.