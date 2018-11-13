Сергей Собянин уволил главу управы района Гольяново

Во вторник, 13 ноября, на официальном сайте мэра Москвы было опубликовано распоряжение, согласно которому Игорь Горбатенко был освобожден от должности исполняющего обязанности главы управы района Гольяново.

— Освободить Игоря Горбатенко от исполнения обязанностей главы управы района Гольяново Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы, — сообщается в тексте документа.

Сотрудник, занимавший данный пост с апреля 2017 года, был уволен по собственной инициативе.