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Собянин уволил главу управы района Гольяново
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Сергей Собянин уволил главу управы района Гольяново 

Вечерняя Москва + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Во вторник, 13 ноября, на официальном сайте мэра Москвы было опубликовано распоряжение, согласно которому Игорь Горбатенко был освобожден от должности исполняющего обязанности главы управы района Гольяново.
— Освободить Игоря Горбатенко от исполнения обязанностей главы управы района Гольяново Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы, — сообщается в тексте документа.
Сотрудник, занимавший данный пост с апреля 2017 года, был уволен по собственной инициативе.
Напоминаем, что Сергей Собянин постановил вручать подарки всем новорожденным горожанам.
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