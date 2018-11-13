Граффити о Стэне Ли может появиться в Москве

Граффити в память о создателе комиксов Marvel С. Ли может появиться в Москве

«Я думаю, что с таким предложением должны выйти как раз художники и предложить Думе, в том числе, как они видят (концепцию граффити — прим. Агентства «Москва») и что они видят. А мы рассмотрим в обязательном порядке», — сказала Е. Герасимов, комментируя возможность появления в Москве граффити в память о С. Ли.

Ранее СМИ сообщили, что в США скончался автор комиксов, писатель и экс-президент компании Marvel С. Ли. Последнее время С. Ли испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Утром 12 ноября его родные обратились в «скорую помощь» Лос-Анджелеса. Писателя доставили в больницу, где он скончался.

С. Ли создал таких героев, как Человек-паук, Халк, Люди Икс, Железный человек, Тор, Фантастическая четверка.