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Граффити о Стэне Ли может появиться в Москве
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Граффити в память о создателе комиксов Marvel С. Ли может появиться в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Reuters
Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил сообществу художников создать граффити в память о создателе комиксов Marvel Стэне Ли, скончавшемуся на 96-м году жизни. Об этом депутат заявил Агентству городских новостей «Москва».
«Я думаю, что с таким предложением должны выйти как раз художники и предложить Думе, в том числе, как они видят (концепцию граффити — прим. Агентства «Москва») и что они видят. А мы рассмотрим в обязательном порядке», — сказала Е. Герасимов, комментируя возможность появления в Москве граффити в память о С. Ли.
Ранее СМИ сообщили, что в США скончался автор комиксов, писатель и экс-президент компании Marvel С. Ли. Последнее время С. Ли испытывал серьезные проблемы со здоровьем. Утром 12 ноября его родные обратились в «скорую помощь» Лос-Анджелеса. Писателя доставили в больницу, где он скончался.
С. Ли создал таких героев, как Человек-паук, Халк, Люди Икс, Железный человек, Тор, Фантастическая четверка.
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