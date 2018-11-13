Средний чек на продукты в Москве снизился

«Ромир»: Средний чек при покупке продуктов в Москве снизился в октябре на 0,4% — до 695 руб.

Средний чек при покупке продуктов в Москве в октябре 2018 г. по сравнению с октябрем 2017 г. упал на 0,4% — до 695 руб., сообщили в пресс-службе исследовательского холдинга «Ромир».

«Среднестатистический российский горожанин за один поход в магазин потратил в октябре 505 руб., что на 2,7% меньше, чем месяцем ранее. Таким образом, после сентябрьского скачка чек опять пошел на убыль. В годовом выражении тренд на снижение величины среднего чека сохранился. По сравнению с октябрем прошлого года средний чек потерял 5,1% своей стоимости. Снижение среднего чека в октябре было отмечено почти во всех федеральных округах за исключением Уральского, где чек прибавил 3,2%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сокращению размера чека в центре страны, вероятно, способствовало его существенное снижение в Москве. В столице в октябре 2018 г. средний чек сократился на 3,5%, опустившись до 695 руб. с 720 руб. в сентябре. За год же московский чек потерял всего 3 руб. или 0,4%, снизившись с отметки в 698 руб. В северной столице средний чек по итогам октября тоже существенно просел, потеряв 3,7% своей сентябрьской стоимости. Таким образом, он опустился до отметки в 643 руб. после 668 руб. месяцем ранее. И годовое снижение чека в Санкт-Петербурге оказалось куда более существенным, чем в Москве. По сравнению с октябрем прошлого года он потерял 5,4%, опустившись с показателя в 680 руб.

«В остальных городах-миллионниках средний чек также сдал свои позиции в октябре на 2,9%. Таким же оказалось его снижение и в разрезе года. В «полумиллионниках» сокращение чека оказалось еще более существенным и составило 3,6%. А по сравнению с октябрем прошлого года чек в этом типе городов потерял 7%», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что при рассмотрении динамики среднего чека в различных торговых каналах результаты оказались повсеместно отрицательными.

«Сильнее всего за месяц величина чека просела в гипермаркетах — на 3,2%. Потери величины чека в супермаркетах составили 2,7%, а в дискаунтерах — 1,8%. В октябре чек не изменился только в магазинах традиционной торговли. В годовом выражении снижение чека более всего затронуло дискаунтеры, где он сократился сразу на 9,8%. В магазинах, торгующих через прилавок, чек за год потерял 7,5%, в гипермаркетах — 7,4% и в супермаркетах — 5,5%», — рассказали в пресс-службе.

«Ромир» — крупный российский независимый холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Индекс «среднего чека» рассчитывается на основе данных о покупках, поступающих в режиме онлайн от 30 тыс. россиян в 180 городах с населением свыше 100 тыс. человек.