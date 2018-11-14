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Москвичи поразмышляют над улучшением музеев города
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Москвичам предложат поделиться идеями по улучшению городских музеев 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: Москва/24
Новый краудсорсинг-проект "Музеи Москвы", который стартует 19 ноября, объединит горожан, неравнодушных к развитию столичных музеев. Об этом сообщает пресс-служба команды краудсорсинг-проектов правительства Москвы.
Авторы проекта предлагают всем желающим поделиться своими идеями о том, какие экскурсии и квесты стоит добавить в городские музеи. Участники проекта смогут обсудить развитие волонтерства и попробовать силы в роли помощников культурных учреждений.
Кроме того, проект позволит москвичам открыть для себя музеи, о которых они прежде не знали. Подать заявку на участие можно уже сейчас. Для этого нужно зайти на сайт проекта.
Ранее стало известно, что зимний музейный сезон на ВДНХ откроется 5 декабря. Гости парка увидят сразу четыре новые выставки, две из которых продолжают программу межмузейного обмена "Резидент". Например, Самарский областной художественный музей впервые привезет в столицу коллекцию знаковых полотен русских художников Ивана Айвазовского, Ильи Репина и Валентина Серова.
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