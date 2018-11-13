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Полки буккроссинга продолжат работать зимой
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Полки буккроссинга продолжат работать зимой в шести московских парках 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Фото: Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы
Полки буккроссинга для бесплатного обмена книгами продолжат работать зимой в шести парках Москвы. Взять понравившуюся книгу и оставить другую взамен можно в парках "Сокольники", "Кузьминки", "Фили", усадьбе Воронцово, а также Бабушкинском и Перовском парках, сообщается на сайте столичной мэрии.
"Как правило, горожане приносят отечественную и зарубежную классику, современную и детскую литературу, сборники стихотворений, поэм и новелл, а также романы и детективы. Зимний буккроссинг — это хорошая возможность напомнить гостям парков, что читать книги на природе можно в любое время года", — цитирует портал пресс-службу Мосгорпарка.
Уточняется, что каждая полка вмещает около 100 книг. Все они расположены в крытых беседках или в зданиях.
В теплое время года стойки буккроссинга доступны в 15 парках. Кроме того, сервис работает и в метро, полки установлены на стойках "Живое общение" на 13 станциях подземки. Бесплатно взять книгу можно на стойке в вестибюле станций "Пушкинская" и "Тверская", а вернуть — на любую из стоек.
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