В Соборе Василия Блаженного появилась навигация

В Соборе Василия Блаженного появилась система навигации на трех языках

Навигационные стелы, таблички и указатели на трех языках установлены вокруг Собора Василия Блаженного и внутри него для помощи посетителям и туристам при осмотре достопримечательности. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Система навигации по Покровскому собору включает 29 информационных носителей. Это навигационные стелы, таблички и указатели, с помощью которых посетители музея смогут лучше сориентироваться при осмотре всемирно известной достопримечательности. Вся информация представлена на трех языках — русском, английском и китайском", — сообщили порталу в пресс-службе Государственного исторического музея, частью музейного комплекса которого является Собор Василия Блаженного.

Отмечается, что на шести навигационных стелах вокруг здания собора представлено описание храмового комплекса и его церквей, история и план-схема собора, рассказ об архитектурных особенностях здания. Остальные стенды размещены внутри собора, который состоит из 10 церквей. У входа в собор расположен информационный щит с картой, который помогает посетителям не заблудиться в сложных переходах.