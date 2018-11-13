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В Соборе Василия Блаженного появилась навигация
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В Соборе Василия Блаженного появилась система навигации на трех языках 

ТАСС + ещё 7 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Навигационные стелы, таблички и указатели на трех языках установлены вокруг Собора Василия Блаженного и внутри него для помощи посетителям и туристам при осмотре достопримечательности. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.
"Система навигации по Покровскому собору включает 29 информационных носителей. Это навигационные стелы, таблички и указатели, с помощью которых посетители музея смогут лучше сориентироваться при осмотре всемирно известной достопримечательности. Вся информация представлена на трех языках — русском, английском и китайском", — сообщили порталу в пресс-службе Государственного исторического музея, частью музейного комплекса которого является Собор Василия Блаженного.
Отмечается, что на шести навигационных стелах вокруг здания собора представлено описание храмового комплекса и его церквей, история и план-схема собора, рассказ об архитектурных особенностях здания. Остальные стенды размещены внутри собора, который состоит из 10 церквей. У входа в собор расположен информационный щит с картой, который помогает посетителям не заблудиться в сложных переходах.
Покровский собор был заложен в 1555 году в честь присоединения Казанского ханства (1552). Ныне также известен как Храм Василия Блаженного (по названию придела Василия Блаженного, пристроенного в 1588 году). С 1990 года собор включен ЮНЕСКО в список объектов Всемирного культурного наследия в России.
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