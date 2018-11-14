Комфорт столицы признали на международном уровне

14 ноября были опубликованы результаты исследования экспертов одной из международных консалтинговых компаний об уровне жизни в городах мира. Москва расположилась в первой десятке.

Составители рейтинга составили список из 100 городов мира. Москву аналитики поставили на шестую строчку. Выбор был основан на множестве критериев, среди которых культура, уровень туризма и развитие инфраструктуры. Особо аналитики отметили прошедший на высоком уровне чемпионат мира по футболу, а одной из изюминок столицы назвали парк «Зарядье».

Москва регулярно попадает во всевозможные чарты. К примеру, столица заняла шестое место в мировом рейтинге успешных городских транспортных систем. К слову, наш город обогнал такие точки на карте, как Сеул, Нью-Йорк и Милан. Ранее Москва занимала 20-е место в списке.

— Для того чтобы Москва оказалась на лидирующих позициях, нужно закончить уже начатые проекты, — отметил на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Кроме того, столица занимает второе место в рейтинге самых фотографируемых городов в мире. Позади остались Венеция, Лос-Анджелес, Прага и Пекин. В сентябре этого года издание Telegraph включило Москву в десятку лучших в мире мест по проведению рождественских ярмарок и фестивалей. Российскую столицу составители рейтинга отправили на девятое место.